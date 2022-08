KartRider Drift: il clone gratis di Mario Kart arriva in Beta su PC, PS4, Xbox e mobile

Se non sapete a cosa giocare nei prossimi giorni e siete amanti dei racing arcade in stile Mario Kart, sappiate che Nexon sta per aprire i server dell'Open Beta di KartRider Drift, free to play che strizza l'occhio al popolare gioco Nintendo e che arriverà su quasi tutte le piattaforme.

Il sito ufficiale del gioco si è aggiornato nel corso delle ultime ore per comunicare ai giocatori che la Beta avrà il via giovedì 1 settembre 2022 alle ore 3:00 del fuso orario italiano e si concluderà alle ore 15:00 del 6 settembre 2022. Durante questo periodo, gli utenti potranno scaricare la versione di prova del gioco su PlayStation 4 (e PlayStation 5 tramite retrocompatibilità), Xbox One (e Series X|S tramite retrocompatibilità), PC (tramite Steam o il client di Nexon), Android e iOS. L'unica eccezione riguarda proprio i dispositivi Apple, i quali permetteranno solo a 1.000 giocatori di prendere parte al test grazie all'applicazione ufficiale TestFlight. Tutti gli altri non avranno limitazioni e già da ora è possibile procedere al preload dei file su quasi tutte le piattaforme.

Ecco di seguito l'elenco completo dei requisiti di sistema della versione PC:

Minimi

Sistema Operativo: Windows 10 (64-bit) o superiore

Processore Intel 1st Gen i3 o superiore, AMD FX-6000 o superiore

Memoria: 8 GB

Scheda video: GeForce GTX 760 oppure AMD Radeon HD 7950

Archiviazione: 30 GB di spazio libero

Consigliati

Sistema Operativo: Windows 10 (64-bit) o superiore

Processore Intel 4th Gen i7 o superiore, AMD 1st Ryzen 5 o superiore

Memoria: 8 GB

Scheda video: GeForce GTX 780TI oppure AMD Radeon RX 5500 XT

Archiviazione: 30 GB di spazio libero

Per quello che riguarda i contenuti, l'Open Beta di KartRider Drift metterà a disposixione dei giocatori 13 personaggi, 21 veicoli e 36 circuiti.

In attesa che i server vengano aperti, vi ricordiamo che il gioco non ha ancora una data d'uscita ma arriverà entro l'anno e verrà distribuito come free to play, quindi sarà gratuito su tutte le piattaforme. Sul sito ufficiale sono anche stati annunciati i bonus gratuiti per chi effettuerà la pre-registrazione, grazie alla quale si potranno ottenere elementi cosmetici esclusivi su ciascuna piattaforma.