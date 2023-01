KartRider Drift: il gioco gratis ispirato a Mario Kart è arrivato su PC, iPhone e Android

L'attesa si è conclusa e, dopo una serie di fasi di test a porte aperte, KartRider Drift è approdato su PC in forma gratuita e permette a tutti gli utenti Steam di cimentarsi in frenetiche gare dal sapore arcade.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, KartRider Drift è un racing game arcade fortemente ispirato a Mario Kart e che da tempo sta ottenendo un discreto successo in oriente grazie alla pubblicazione su dispositivi mobile. La versione pubblicata oggi su Steam dovrebbe essere pressoché identica a quella scaricabile su App Store e Google Play Store, dal momento che gli sviluppatori hanno di recente confermato il pieno supporto al cross-save, a patto però di utilizzare un account Nexon. Chi scaricherà il gioco a ridosso del lancio su Steam potrà inoltre ricevere in maniera gratuita alcuni elementi cosmetici per la personalizzazione di pilota e veicolo.

Ecco di seguito i requisiti di sistema del gioco in versione PC:

Minimi

Sistema Operativo: Windows 10 o superiore (64 bit)

Processore: Intel 1st Gen i3 oppure AMD FX-6000 Series

Memoria: 8 GB RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce 760 oppure AMD Radeon HD 7950

Archiviazione: 30 GB

Consigliati

Sistema Operativo: Windows 10 o superiore (64 bit)

Processore: Intel 4th Gen i7 oppure AMD 1st Ryzen 5

Memoria: 8 GB RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 780 TI oppure AMD Radeon RX 5500 XT

Archiviazione: 30 GB

