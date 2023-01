KartRider Drift: il gioco gratis ispirato a Mario Kart supera 1mln di download su Android

Non sono passati molti giorni da quando KartRider Drift è approdato su mobile. Eppure, è già arrivata l'ora per NEXON di festeggiare il "primo traguardo" in questo contesto. Infatti, conteggiando tra l'altro solamente le installazioni relative al Play Store di Android, è stato superato il milione di download.

Insomma, il titolo gratuito ispirato a Mario Kart non sta di certo passando inosservato, approdando in posizioni interessanti relativamente ai giochi più scaricati. Da notare, tra l'altro, in quanto tempo è stato raggiunto il succitato traguardo, dato che KartRider Drift è disponibile sul Play Store dal 12 gennaio 2023, dunque sono bastati pochi giorni per arrivare a un milione di download.

Non si può quindi di certo dire che la produzione di NEXON stia passando inosservata su dispositivi mobili e ricordiamo che in questa sede si sta prendendo in considerazione solamente il negozio digitale preinstallato su molti dispositivi Android. Il titolo risulta infatti scaricabile gratuitamente anche su altre piattaforme, come PC Windows (tramite Steam), iPhone e iPad (mediante App Store).

Per il resto, se non avete ancora approfondito questo titolo ispirato a Mario Kart, potreste voler dare un'occhiata al trailer ufficiale di lancio di KartRider Drift, così da approfondire il gameplay e in generale quali sono le principali meccaniche di gioco.