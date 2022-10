KartRider Drift, ci sono le preregistrazioni per il racing game gratis

In seguito alla beta di KartRider Drift, torniamo a fare riferimento su queste pagine al racing game di Nexon. Infatti, vale la pena notare che sono aperte le preregistrazioni lato Android e iOS/iPadOS.

Il titolo che a molti ricorda Mario Kart è infatti approdato sia sul Play Store di Google che sull'App Store di Apple, consentendo anche ai videogiocatori italiani di rimanere aggiornati in merito all'uscita del titolo su dispositivi mobili (ricordiamo che, ad esempio, su Android è possibile far installare in automatico il gioco una volta uscito, altrimenti si riceverà semplicemente una notifica).

Va detto che il titolo di Nexon è in uscita in un generico "2022" anche su PC (potrebbe interessarvi a tal proposito dare un'occhiata alla pagina di Steam), così come su console (potete già trovare l'apposita pagina sia sul PlayStation Store che sul Microsoft Store). Insomma, tutto fa pensare che sia quasi giunto il "momento clou" (d'altronde, il 2022 sta giungendo alla conclusione).

Ricordiamo che, salvo clamorosi dietrofront dell'ultimo minuto, KartRider Drift sarà un free-to-play. Insomma, in seguito alle fasi preliminari che hanno già consentito ad alcuni giocatori di mettere alla prova il gioco, il titolo di Nexon si appresta ora a diventare disponibile per tutti. Potreste dunque voler tenere d'occhio il progetto.