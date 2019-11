KartRider Drift: svelato il nuovo arcade racing gratuito di Nexon per Xbox One

Nel corso dell'X019 FanFest che ha annunciato ufficialmente il nuovo gioco di RARE, Everwild e il prossimo titolo di Obsidian chiamato Grounded, gli autori di Nexon hanno presentato il progetto di KartRider Drift, un arcade racing gratuito per PC e Xbox One.

Il nuovo titolo di questa serie di guida che, è bene ricordarlo, vanta qualcosa come 300 milioni di giocatori su sistemi mobile iOS e Android, potrà essere scaricato e fruito in via del tutto gratuita dai giocatori su Xbox One, con l'unico prerequisito rappresentato dall'abbonamento a Xbox Live Gold per accedere alle sfide multiplayer.

KartRider Drift rimarrà perciò nel filone tracciato dai suoi capitoi precedenti e, di conseguenza, offrirà una ricca serie di ambientazioni, dei potenziamenti sbloccabili e un ampio ventaglio di opzioni per la personalizzazione sia del proprio alter-ego che del suo veicolo.

I vertici di Nexon hanno già pianificato una fase di beta testing che avrà inizio nella prima settimana di dicembre, nel corso della quale potremo avere un primo contatto con KartRider Drift nell'attesa che si faccia il 2020 per poter assistere all'uscita ufficiale di questo interessante arcade racing. In cima alla notizia trovate il video di presentazione di KartRider Drift per PC e Xbox One.