Kasumi Yoshizawa protagonista del nuovo trailer di Persona 5 The Royal

Atlus ha appena diffuso un nuovo trailer di Persona 5 The Royal che farà sicuramente piacere a quanti attendono il ritorno dell'apprezzatissimo titolo con impazienza. Il video è incentrato sul nuovo personaggio di Kasumi Yoshizawa, che possiamo finalmente iniziare a conoscere meglio.

Ma le novità non finiscono qui: la software house ha anche svelato maggiori informazioni sull'ambita "Straight Flush Edition", l'edizione speciale annunciata in Giappone insieme alla versione standard, per la quale al momento non ci sono piani per quanto riguarda una release occidentale.

Si tratta di un'edizione limitata dal prezzo di 13.800 yen (circa 113 euro) che contiene:

Una confezione speciale con artwork di Shigenori Soejima

Art book speciale di Persona 5 The Royal (dimensioni B5, copertina rigida, 48 pagine)

Soundtrack di Persona 5 The Royal (CD + booklet)

T-Shirt (taglia L) disegnata da P-Studio

Phantom Thieves Costume DLC Set (Velvet Room Costume e BGM Special set + Persona 5: Dancing in Starlight Costume e BGM Set)

Persona 5 The Royal è una sorta di versione "Reloaded" dell'apprezzatissimo JRPG per PlayStation 4, che includerà tanto contenuti aggiuntivi esclusivi che andranno ad arricchire l'esperienza di gioco. Oltre a miglioramenti tecnici di varia natura, è stato aggiunto il nuovo personaggio di Kasumi Yoshizawa, per l'appunto, e un nuovo finale.

Secondo Atlus Persona 5 The Royal supererà le aspettative dei giocatori. Per approfondire, vi mostriamo anche l'ultimo trailer di Persona 5 The Royal, incentrato su una delle nuove location.

L'uscita è prevista per il 31 Ottobre 2019 in Giappone e per il 2020 in Occidente.