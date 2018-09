Katamari Damacy Reroll: Bandai Namco registra il marchio in Europa

Bandai Namco Games Europe ha registrato nel nostro continente il marchio Katamari Damacy Reroll, attualmente nessun gioco con questo titolo è stato annunciato dal publisher.

La registrazione del trademark farebbe pensare al possibile ritorno della serie Katamari, ferma su console dal 2012, anno di lancio di Touch My Katamari per PlayStation Vita. Negli anni successivi Bandai Namco ha pubblicato alcune app mobile a nome Katamari, che non hanno riscosso però il successo sperato.

Secondo alcuni, Katamari Damacy Reroll potrebbe essere un'edizione rimasterizzata del primo episodio della serie (uscito su PlayStation 2 nel 2004) diretto a Nintendo Switch, restiamo in attesa di eventuali annunci da parte di Bandai Namco.