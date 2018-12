Katamari Damacy ReRoll disponibile ora su PC e Switch

Bandai Namco ha pubblicato il trailer di lancio di Katamari Damacy ReRoll in occasione dell’uscita del gioco su Switch e PC. È disponibile anche una demo gratuita scaricabile dal Nintendo eShop, che consentirà ai giocatori di rotolare nel primo livello.

Fedele all’insolito ma irresistibile gameplay del franchise di Katamari, Katamari Damacy ReRoll pone i giocatori al controllo di una sfera estremamente adesiva (il Katamari), capace di raccogliere graffette, libri, auto, edifici, montagne e persino continenti, mentre diventa sempre più grande.

Katamari Damacy ReRoll include una nuova grafica e sequenze filmate rimasterizzate, oltre a nuovi comandi sensibili al movimento appositamente realizzati per la versione Nintendo Switch. Infatti, usando due Joy-Con in modalità TV o da tavolo, i giocatori possono spostare il Principe semplicemente muovendo le mani. Sempre su Switch è anche possibile giocare in due con un Joy-Con ciascuno.