Katamari Damacy Reroll per Switch a confronto con l'originale per PS2

Quali sono le differenze grafiche fra Katamari Damacy Reroll per Switch e l’originale per Playstation 2? Scopriamolo insieme grazie a una breve video analisi pubblicata su Youtube da Nintendo World Report TV.

Come potete osservare nel filmato in apertura di notizia, la differenza fra le due versioni è evidente: su Nintendo Switch, il gioco appare molto più definito. La posizione della telecamera è pressoché identica, ma il formato in 16:9 garantisce una maggiore ampiezza della scena. Da sottolineare, inoltre, una maggiore vivacità dei colori e un aumento della draw distance, mentre le texture e il numero dei poligoni rimangono invariati. Nonostante ciò, i miglioramenti visivi su Nintendo Switch sono lampanti. E voi che ne pensate? Siete soddisfatti del lavoro degli sviluppatori oppure avreste preferito vedere qualche cambiamento più importante?

Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Katamari Damacy Reroll sarà disponibile su Nintendo Switch e PC (Steam) a partire dal 7 dicembre 2018. Lo stesso giorno verrà pubblicata sull’eShop una demo gratuita. Questa riedizione sfrutterà i motion control della console ibrida della Grande N e includerà una modalità cooperativa che permetterà agli utenti di giocare in compagnia utilizzando un Joy-Con a testa. Rigiocherete a Katamari Damacy Reroll su Nintendo Switch?