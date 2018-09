Katamari Reroll annunciato per Switch, in uscita entro l'anno

Durante il Nintendo Direct andato in onda negli ultimi minuti, la casa di Kyoto ha annunciato Katamari Reroll per Switch, il primo capitolo della serie Katamari in arrivo sulla console ibrida. Il debutto del gioco è fissato entro l'anno.

Come potete vedere nel trailer riportato in cima alla notizia, Katamari Reroll riprende il concept originale della serie, vedendoci al controllo di un ammasso rotolante di oggetti che va aumentando di volume mentre raccogliamo i vari elementi dello scenario.

Katamari Reroll includerà una modalità co-op locale con pieno supporto ai controller Joy-Con, permettendo di giocare in compagnia di un amico. Il debutto del titolo è atteso entro l'anno su Nintendo Switch, nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sul gioco vi lasciamo con il nuovo trailer riportato in cima.