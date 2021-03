Katana Zero: il primo DLC gratuito si espande, durerà la metà dell'intero gioco

Dopo il successo di critica e pubblico ottenuto ormai due anni fa, Katana Zero è ancora in attesa di ricevere il suo primo DLC gratuito. Oggi gli sviluppatori di Askiisoft hanno pubblicato un aggiornamento sullo stato dei lavori.

In un nuovo post sul blog ufficiale gli sviluppatori di Katana Zero ha infatti fornito alcuni nuovi dettagli sullo stato dello sviluppo del primo DLC gratuito per il gioco. Il motivo principale del grande ritardo sta nel fatto che le dimensioni di questo DLC sono cresciute di circa sei volte rispetto al previsto, raggiungendo una durata che è pari alla metà dell'intero gioco originale. Askiisoft ha poi rassicurato i fan: "Il gioco procede a ritmo sostenuto e l'intero team di sviluppo sta lavorando a pieno ritmo sulla produzione. Il DLC non si espanderà ulteriormente: ora il piano è fissato e ci stiamo concentrando sul finirlo".

Il post offre poi una prima anticipazione sulle novità in arrivo tra cui nuove armi come un blaster al plasma che consentirà di tagliare i nemici o un braccio robotico in grado di rispondere ai colpi. In attesa di saperne di più vi ricordiamo che Katana Zero è già disponibile su PC, Xbox One e Nintendo Switch. Potete trovare la recensione di Katana Zero sulle pagine di Everyeye.