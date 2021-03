Kathy Rain al Future Games Show: l'avventura grafica torna con la Director's Cut

A distanza di cinque anni dal debutto della versione originale su PC e sistemi mobile, durante il Future Games Show è stato annunciato Kathy Rain: Director's Cut, versione estesa e migliorata dell'avventura punta e clicca dalle tematiche investigative sviluppata da Clifftop Games e prodotta da Raw Fury.

La Director's Cut di Kathy Rain promette una storia ampliata, una realizzazione visiva migliorata (mantenendo sempre uno stile molto fedele alle avventure grafiche degli anni '90) e un maggior quantitativo di enigmi da risolvere e ulteriori contenuti inediti: quanto basta, insomma, per attirare l'attenzione anche di coloro che già hanno avuto modo di sperimentare l'avventura grafica originale, che all'epoca dell'uscita ha ottenuto un buon riscontro da parte di critica e pubblico.

La storia, ambientata nel 1995, è incentrata su una giovane studentessa di nome Kathy, che torna nel suo paese di origine per indagare sui misteri relativi a suo nonno, scomparso tempo addietro. Tra le ulteriori novità dell'edizione estesa, da segnalare anche una colonna sonora con nuovi brani affiancati alle musiche originali riproposte in versione riarrangiata. Presenti anche maggiori personalizzazioni per la moto della protagonista.

Se Kathy Rain: Director's Cut ha suscitato il vostro interesse, sappiate che dovrete portare un po' di pazienza prima di poterlo scaricare: il titolo arriverà verso la fine del 2021 su PC tramite Steam.