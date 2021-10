Kaya, il nuovo fumetto di Tatai Lab: il team di The Last Game da stasera su IndieGoGo!

Con la pubblicazione del terzo volume di The Last Game, si è concluso il viaggio compiuto dai redattori di Everyeye in compagnia di Tatai Lab, ma la talentuosa casa editrice italiana ha ancora molti progetti in cantiere.

Tra questi ultimi troviamo Project Kaya, serie a fumetti che vanta un team creativo di primo piano, con alla sceneggiatura Linda Cavallini (Lumina), agli scenari Paola Barbato (Dylan Dog), e agli ambienti Lorenzo Lanfraconi (Epic Games) ed Emanuele Tenderini (Lumina). Ambientata in un futuro non troppo lontano, la Terra di Project Kaya vede il genere umano ormai decimato. Mentre un pericolo sconosciuto rappresenta una minaccia sia per la natura che per l'umanità, i superstiti si dividono tra attività di estrazione e la mera sopravvivenza.

Per supportare la pubblicazione di Project Kaya, Tatai Lab ha deciso di affidarsi alla community di appassionati, con una campagna di crowfunding che prenderà il via questa sera su IndieGoGo. Molteplici gli stretch goal che potranno essere attivati tramite la raccolta fondi:

Ai 18.000€, Tatai Lab realizzerà e inserirà nel libro, con QR code, la colonna sonora originale di Kaya;

Ai 24.000€, aumenteranno le dimensioni dei libri;

Ai 30.000€, la stampa sarà realizzata in HD (80 linee, invece che 60 linee);

Ai 40.000€, sarà aggiunta una labbratura fluo ai bordi delle pagine;

Oltre i 40.000 euro, saranno poi sbloccati ulteriori obiettivi a sorpresa. Per tutti i dettagli, potrete consultare la pagina ufficiale di Kaya su IndieGoGo , a partire dalle ore 21:15 circa di quest'oggi,. L'evento sarà inoltre accompagnato da una riccaspeciale dedicata a Project Kaya, che potrete seguire a partire dalle