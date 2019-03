Kaz Hirai: l'ex CEO di Sony Corporation annuncia il ritiro dalla compagnia

Dopo aver rassegnato le dimissioni da amministratore delegato di Sony Corporation ed aver passato il testimone all'amico Kenichiro Yoshida nell'aprile del 2018, Kaz Hirai annuncia di aver lasciato definitivamente ogni incarico dirigenziale dalla compagnia.

Nel motivare questa scelta, Hirai ha ripercorso i suoi anni trascorsi in Sony e salutato tutti coloro che, assieme a lui, hanno contribuito al successo del colosso tecnologico giapponese: "Da quando ho passato il testimone del CEO a Yoshida-san nell'aprile dello scorso anno, in qualità di Chariman di Sony ho avuto l'opportunità di assicurare una transizione fluida e di fornire il dovuto supporto. Sono fiducioso che tutti in Sony siano pienamente allineati con la forte leadership di Yoshida-san e siano pronti a costruire un futuro ancora più radioso per la compagnia".

"Ho così deciso di lasciare Sony, una compagnia che è diventata una parte della mia vita e lo è stata negli ultimi 35 anni", conclude poi Hirai aggiungendo che "vorrei estendere i miei più sentiti ringraziamenti e tutta la gratitudine ai nostri dipendenti e partner che mi hanno sostenuto durante questo viaggio".

L'uscita da Sony Corporation di Kaz Hirai avverrà ufficialmente il 18 giugno del 2019: fino ad allora, il dirigente giapponese rimarrà a disposizione dei vertici del gigante asiatico ricoprendo il ruolo di Senior Advisor, come conferma lo stesso Kenichiro Yoshida ringraziando a sua volta Hirai per il lavoro svolto in questi anni.