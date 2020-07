Kaze and the Wild Masks: nuovo video l'avventura che celebra i platform anni '90

Le alte sfere di Soedesco mostrano in video Kaze and the Wild Masks, la nuova avventura a scorrimento sviluppata da PixelHive traendo ispirazione dai platform anni '90.

L'ultima proprietà intellettuale del team di PixelHive si rifà alla tradizione dei platform per console 16-bit per dare vita a un'esperienza frizzante dall'estetica moderna.

La protagonista di questa avventura è Kaze, una coniglietta che dovrà intraprendere un lungo viaggio nella speranza di portare in salvo il suo amico Hogo prima strappandolo dalle gringie di verdure arrabbiate (!!!). Per riuscire in questa impresa, Kaze dovrà fare appello a tutto il suo coraggio e scontrarsi con i leggendari guardiani della sua dimensione in pixel art per acquisire le Wild Masks, dei potenti manufatti che le consentiranno di padroneggiare gli elementi tra terra, cielo e aria.

Il lancio di Kaze and the Wild Masks è previsto nel corso dei prossimi mesi su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Dal 21 al 27 luglio, l'utenza Xbox One potrà provare una demo del platform in stile anni '90 di PixelHive e Soedesco in coincidenza del Demo Event della Summer Game Fest. In calce e in cima alla notizia trovate le immagini di annuncio e il video di presentazione dell'avventura di Kaze.