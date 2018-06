Kazuhiko Takeda nominato Vice Presidente e CFO di Sony Interactive Entertainment

Sony Corporation ha annunciato che Kazuhiko Takeda sarà il nuovo Vice Presidente e CFO (Chief Financial Officer) di Sony Interactive Entertainment a partire dal primo luglio 2018.

Takeda lavorerà a stretto contatto con il CEO John Kodera e con i VP Kazuo Miura e Jim Ryan con l'obiettivo di rinforzare la strategia finanziaria e garantire un supporto economico continuo per la crescita del brand PlayStation a livello globale.

Kazuhiko Takeda ha lavorato come Head of Planning di Sony Corporation ed è stato responsabile di molti degli ultimi successi della compagnia in campo musicale, cinematografico e nel business dell'elettronica di consumo. L'ingresso di Takeda nel team di Sony Interactive Entertainment permetterà di gestire meglio le risorse economiche legate a hardware, videogiochi first party e servizi.