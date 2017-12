Kazuhiko Takeda: PlayStation 4 vende bene ma Sony non può ignorare il successo di Switch

Sono in molti a pensare che il grande successo dinon abbia in alcun modo intaccato le vendite di PlayStation 4, poichè le due piattaforme si rivolgono a un pubblico diverso. Non sembra vederla così però, Head of Planning di, il quale ha espresso il suo parere in merito in una recente intervista.

Intervistato da Nikkei, Takeda fa sapere che "PlayStation 4 sta vendendo davvero bene, il trend positivo sta continuando durante le festività e siamo ancora in corsa per raggiungere gli obiettivi prefissati per la fine dell'anno fiscale. Tuttavia non possiamo ignorare la concorrenza, Switch nello specifico, una piattaforma che sta catturando fortemente l'attenzione del pubblico in tutto il mondo."

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni? PS4 e Switch stanno registrando buoni numeri negli ultimi mesi, a possibile dimostrazione di come sul mercato ci sia spazio per entrambe le console...