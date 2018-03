Kazuma Kiryu di Yakuza nel roster di Tekken? SEGA non lo esclude a priori

Dopo aver confermato l'arrivo di Yakuza Kiwami 2 in Occidente e aver accennato a un possibile sequel di, il producer Daisuke Sato ha parlato brevemente anche della possibile comparsata diin

Daisuke Sato non può confermare nulla al momento e fa sapere come non ci siano piani precisi a riguardo, tuttavia SEGA ha ascoltato il parere della community ed è a conoscenza del fatto che moltissimi fan vorrebbeero vedere Kazuma in Tekken 7.

La decisione finale tuttavia spetta ovviamente a Katsuhiro Harada, producer di Tekken, il quale dal canto suo si è dimostrato piuttosto aperto all'ampliamento del roster con personaggi provenienti da altre serie, come dimostra la preesenza nello stesso di Noctis di Final Fantasy XV.

Kazuma sembra un lottatore perfetto per il roster di Tekken e non è detto che questo crossover non possa effettivamente realizzarsi in futuro, al momento però non c'è nulla di certo a riguardo.