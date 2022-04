Kazunori Yamauchi e Hermen Hulst parlano del futuro di Gran Turismo: GT8 o VR?

Attraverso un post su Twitter con tanto di foto, il capo dei PlayStation Studios, Hermen Hulst, ha rivelato di essersi incontrato con Kazunori Yamauchi, creatore della serie Gran Turismo. E stando alle parole di Hulst, i due avrebbero parlato a fondo riguardo i progetti futuri legati alla storica serie automobilistica in esclusiva Sony.

Il boss di PlayStation Studios parla di "eccitanti piani per il futuro di Gran Turismo" nel suo tweet, tuttavia non approfondisce ulteriormente la questione e dunque non è chiaro cosa effettivamente Yamauchi ed il suo team stiano progettando per la serie. Di sicuro in programma ci saranno molte altre novità per il settimo episodio che continua ad essere costantemente sostenuto dagli autori con nuovi contenuti e migliorie (oltre ai DLC gratis con la pubblicazione della patch 1.13 di Gran Turismo 7).

Ma la chiacchierata tra le due parti potrebbe magari riguardare piani ancora più ambiziosi per GT7. Sappiamo già che l'IA GT Sophy verrà implementata in Gran Turismo 7, sebbene ancora non sia chiaro quando ciò dovrebbe accadere, ma non è nemmeno da escludere che Hulst e Yamauchi abbiano parlato di una possibile modalità VR per il settimo capitolo, da includere al momento del lancio di PlayStation VR2; del resto già il precedente Gran Turismo Sport implementava funzioni per la realtà virtuale, seppur limitate, dunque è plausibile che Polyphony Digital voglia sperimentare la tecnologia ancora più fondo.

Nella conversazione potrebbe anche esserci stato spazio per un eventuale Gran Turismo 8 da realizzare prima o poi. In ogni caso i discorsi su un ottavo capitolo della serie principale sono ancora molto prematuri, considerato che il lancio dell'ultimo titolo risale soltanto allo scorso 4 marzo 2022.



Cosa vi aspettate dal futuro di Gran Turismo?