Gran Turismo PS5: per Kazunori Yamauchi il prossimo sarà un GT in forma completa

Che il prossimo Gran Turismo sia in sviluppo è praticamente cosa certa: nonostante manchi ancora l'annuncio ufficiale, il suo autore Kazunori Yamauchi ha più volte fatto capire che il gioco sia già in lavorazione, e il CEO di Polyphony Digital si è recentemente lasciato andare ad altre dichiarazioni.

Yamauchi ha detto di aver avuto molta ispirazione da tutti gli eventi mondiali relativi a Gran Turismo fatti nell'ultimo periodo: "Aver partecipato a tutti questi World Tour Events mi ha dato l'opportunità di sentire la storia di Gran Turismo. Mi ha dato indizi e indicazioni varie sulle cose che dovremo fare per il futuro della serie".

Lo sviluppatore ha poi continuando, dando appunto un'indicazione preliminare su cosa c'è da aspettarsi per il futuro. Yamauchi non ha infatti ufficialmente confermato se il prossimo gioco della saga sia più simile a Gran Turismo Sport uscito su PS4 o se sarà un sequel di Gran Turismo 6, ma la bilancia sembra pendere decisamente verso questa seconda ipotesi: "Penso che il prossimo titolo che faremo sarà una combinazione tra passato, presente e futuro. Una forma completa di Gran Turismo", ha dichiarato.

Sono in molti ad ipotizzare che, con la nuova console Sony data in uscita nella prossima stagione natalizia, Gran Turismo sarà uno dei titoli di lancio di PS5. Yamauchi non conferma e non smentisce, ma dà invece un'indizio relativo alla presenza della realtà virtuale: "Mi piace molto la VR, sono uno di quelli che crede nelle sue potenzialità, ed è particolarmente adatta per un racing game".

Che ne pensate delle sue dichiarazioni?