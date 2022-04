Kazunori Yamauchi, il papà di Gran Turismo sarà al Comicon di Napoli

Sony PlayStation Italia ha fatto sapere che Kazunori Yamauchi, il papà della serie Gran Turismo, sarà ospite al Comicon di Napoli la prossima settimana.

Yamauchi sarà protagonista del panel "Gran Turismo: Racing Time" programmato per le ore 12:00 di lunedì 25 aprile nell'ambito della ventiduesima edizione del Comicon di Napoli, che anche quest'anno si svolgerà nell'area della Mostra d'Oltremare nel quartiere di Fuorigrotta. Ad affiancare il leggendario produttore ci saranno Andrea Facchinetti (commentatore ufficiale italiano del FIA Gran Turismo Championship) e Carolina Tedeschi (creatrice di contenuti su YouTube, Twitch e TikTok, oltre che esperta di Formula 1).

L'evento, come si evince dal titolo, è stato pensato per celebrare Gran Turismo, uno dei franchise simbolo di PlayStation, e in particolare Gran Turismo 7, il più recente capitolo della serie approdato a marzo su PS4 e PS5. Yamauchi ha sempre avuto un rapporto speciale con il nostro paese, che si distingue per una tradizione automobilistica tra le più radicate al mondo. Non a caso, come segno di riconoscenza per l'impatto che la serie ha avuto sull'industria delle quattro ruote, nel 2017 è stato insignito con una Laurea Magistrale Honoris Causa in Ingegneria del Veicolo presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.

Se non l'avete ancora fatto, leggete la nostra recensione di Gran Turismo 7.