Keanu Reeves autografa una chitarra a tema Cyberpunk 2077 per i dipendenti di CD Projekt

CD Projekt RED ha deciso di premiare i membri del team di Cyberpunk 2077 con una serie di regali a tema, tra cui una chitarra autografata da Keanu Reeves, attore che presterà volto e voce al personaggio di Johnny Silverhand.

La chitarra autografata è solamente uno dei regali previsti a cui si affiancano altri oggetti di assoluto rilievo come un giubbotto in pelle, una valigetta e una seconda chitarra con il logo CD Projekt, questa però non autografata dall'attore australiano. I prodotti in questione verranno donati ai dipendenti che nel 2020 festeggiano cinque, dieci, quindi, venti e venticinque anni di lavoro presso l'azienda polacca, come ringraziamento per la dedizione, l'affetto e la fedeltà dimostrata.

Indubbiamente un bel riconoscimento per i veterani della compagnia, azienda che quest'anno lancerà l'attesissimo Cyberpunk 2077, uno dei giochi più attesi del 2020. Il gioco sarà disponibile dal prossimo 16 aprile su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, non è chiaro invece se Cyberpunk 2077 uscirà anche su PS5 e Xbox Series X, gli sviluppatori non hanno smentito del tutto questa ipotesi, dichiarando di essere al momento pienamente concentrati sulle edizioni per PC e piattaforme di attuale generazione.