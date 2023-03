Keanu Reeves, nuovi cameo videoludici dopo Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077?

Il famoso attore e musicista canadese Keanu Reeves ha intrattenuto una spassosa chiacchierata con i fan su Reddit nel corso di un evento promozionale dedicato al suo ultimo film: John Wick 4.

Durante il Q&A si è parlato davvero di tutto, compresi gli oggetti che Reeves avrebbe 'trafugato' dal set dei suoi film, ma c'è stato spazio anche per discutere di videogiochi. L'utente XoHHa, in particolare, dopo aver fatto i complimenti all'attore per la sua performance nei panni di Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077, gli ha poi chiesto se avesse in piano di prestare il proprio volto ad altri personaggi videoludici in futuro.

La risposta di Reeves è stata tuttavia molto criptica. L'attore, infatti, non ha effettivamente dato alcun indizio in merito ai propri piani per il futuro:

"Fantastico, grazie! Adoro Johnny Silverhand e penso che tutti i membri di CD Projekt siano fantastici! I videogiochi sono divertenti! Ed è fantastico il modo in cui la tecnologia e la narrazione si stanno evolvendo".

Che Reeves abbia in serbo altre sorprese per i propri fan? Lo scopriremo prossimamente. Nel frattempo, vi ricordiamo che Keanu Reeves riprenderà i panni del temerario rocker Johnny Silverhand nell'espansione Cyberpunk: Phantom Liberty, in arrivo nel corso di quest'anno su PC, Xbox Series S|X e PlayStation 5.