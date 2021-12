Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss saranno ai Game Awards 2021: novità sul gioco di Matrix?

Dopo la conferma che Reggie Fils-Aimé sarà tra i presentatori dei Game Awarsds 2021, aumentano sempre di più le star che prenderanno parte alla cerimonia. E Geoff Keighley alimenta ulteriormente le attese dei fan confermando la partecipazione di due grandi attori.

Keanu Reeves e Carrie Anne-Moss, protagonisti dell'imminente Matrix Resurrections al cinema, saranno infatti presenti ai Game Awards 2021. Per Reeves si tratta inoltre del ritorno su un palcoscenico videoludico di prestigio dopo la sua famosa comparsa all'E3 2019 volta a promuovere la sua inclusione di Cyberpunk 2077. Trattandosi di un evento strettamente incentrato sui videogiochi, la partecipazione delle due star potrebbe non essere affatto casuale alla luce del recente leak relativo all'esistenza di The Matrix Awakens realizzato in Unreal Engine 5.

Il misterioso progetto, descritto come "un'esperienza in Unreal Engine", è stato scoperto all'interno del database del PSN da alcuni dataminer, con tanto di logo e dettagliata immagine di sfondo. Che Reeves e Anne-Moss siano stati chiamati ai TGA 2021 con lo scopo di rivelare al mondo l'esistenza del possibile nuovo gioco incentrato sul celebre franchise cinematografico? Per scoprire tutta la verità non resta che sintonizzarsi sul canale Twitch di Everyeye per seguire assieme a noi la maratona per i Game Awards 2021 dalle ore 15 del 9 dicembre.