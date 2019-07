Keanu Reeves chi? CD Projekt vuole anche Meryl Streep in Cyberpunk 2077!

Dopo essere riusciti a portare Keanu Reeves in Cyberpunk 2077 affidandogli il delicato ruolo di Johnny Silverhand, i ragazzi di CD Projekt RED sognano di arricchire l'universo narrativo del loro kolossal sci-fi coinvolgendo nientemeno che Meryl Streep, una delle maggiori star di Hollywood.

Ad alimentare questo sogno proibito è Mateusz Tomaszkiewicz: dalle colonne di GAME.co.uk, il Quest Director di CD Projekt incaricato di dare forma alle missioni della campagna principale e alle dinamiche narrative dell'esperienza a mondo aperto ha provato a rispondere alla domanda se desidera o meno accogliere un nuovo attore nel cast di Cyberpunk 2077 affermando che "questa è davvero una domanda difficile. Beh, ci sono così tanti attori che amo e che vorrei nel gioco... ecco, adoro Meryl Streep, ad esempio!".

L'autore di CD Projekt RED riferisce inoltre di avere già in mente il ruolo perfetto da affidare alla leggendaria interprete statunitense: "Ho adorato Il Diavolo Veste Prada, sarebbe davvero bello averla come uno dei personaggi del gioco. Potrebbe essere un presidente a capo di una delle corporazioni del gioco. Riesco già a immaginarmelo!".

Come sottolinea giustamente la redazione di GAME, il sogno di Tomaszkiewicz è destinato a rimanere tale, sia per l'oggettiva distanza tra la stessa Meryl Streel e l'industria videoludica (non è mai apparsa in nessun videogioco) che, soprattutto, per questioni puramente economiche e "logistiche" legate all'avanzato stadio di sviluppo di Cyberpunk 2077. Le stringenti tempistiche di commercializzazione, oltretutto, complicherebbero ulteriormente la creazione di sessioni di motion capture, sia per la Streep che per altri attori hollywoodiani. A questo punto, prima di lasciare a voi ogni commento ulteriore vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è previsto in uscita per il 16 aprile del 2020 su PC, PS4 e Xbox One.