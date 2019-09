Keanu Reeves in Death Stranding? Hideo Kojima chiarisce la situazione

Non è un mistero che l'attore Keanu Reeves abbia visitato recentemente gli studi di Kojima Productions, evento che ha ovviamente dato il via a una lunga serie di speculazioni riguardo la possibile apparizione della star in Death Stranding.

Keanu Reeves non sarà in Death Stranding, tuttavia Kojima ha ribadito in una recente intervista con GameSpot di aver pensato inizialmente proprio a lui per il ruolo poi affidato a Mads Mikkelsen: "Keanu è davvero un ragazzo d'oro, il mio amico Nicolas Refn mi ha fatto conoscere Mads Mikkelsen e ho pensato che fosse assolutamente adatto per il progetto. Ho incontrato varie volte Mads in Danimarca, ma Nicolas mi disse che forse avrei dovuto optare per Keanu... lui però stava girando The Neon Demon e dunque non è stato possibile averlo con noi, tuttavia per qualche tempo ho seriamente preso in considerazione questa ipotesi."

E per quanto riguarda il futuro? Kojima fa sapere che "il ruolo di Mads è scritto appositamente per lui e cucito addosso alle sue doti attoriali e personali, ma non posso escludere in futuro di collaborare con Reeves. Sarebbe fantastico se potessimo lavorare insieme, magari in un gioco oppure in un film o uno show tv. Sarà per la prossima volta."

Recentemente sono tornati a galla anche rumor che vorrebbero Stefanie Joosten in Death Stranding anche se questa ipotesi è stata smentita più volte e appare decisamente inverosimile un suo ingresso nel cast artistico a lavori ormai terminati.