Keanu Reeves in Metal Gear Solid V: l'attore approda in The Phantom Pain con una mod

Nel corso dell'E3 2019, la simpatica comparsa di Keanu Reeves sul palco della conferenza Microsoft e l'annuncio della sua partecipazione a Cyberpunk 2077 hanno decisamente conquistato il pubblico videoludico.

Non sorprende dunque eccessivamente che alcuni videogiocatori si stiano dedicando alla realizzazione di mod che vedono l'attore come protagonista. Una di queste, lo trasporta direttamente all'interno dell'ultimo capitolo della Metal Gear saga. La mod ideata dall'utente "JinMar" ha infatti reso possibile giocare Metal Gear V: The Phantom Pain nei panni di due personaggi d'eccezione:

: personaggio protagonista della trilogia cinematografica omonima, il ruolo è ovviamente interpretato da Keanu Reeves. Sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di John Wick 3 Parabellum, a cura di Luca Ceccotti; John Silverhand: personaggio parte dell'universo narrativo del nuovo gioco di CD Projekt Red, è interpretato da Keanu Reeves in Cyberpunk 2077;

I due personaggi legati all'interpretazione attoriale di Keanu Reeves diventano così personaggi giocabili all'interno del quinto capitolo della serie Konami. Potete vedere la mod dedicata all'attore direttamente nellache trovate disponibile in calce a questa news: cosa ve ne pare? All'interno della mod, la voce del protagonista non è stata tuttavia modificata: potrete dunque impersonare un Keanu Reeves interpretato dal doppiatore originale di The Phantom Pain.