Keanu Reeves scansati: ecco Cyberpunk 2077 ricreato con l'editor di Dreams!

Nonostante non abbia ancora raggiunto la sua fase di sviluppo finale, l'universo sandbox dell'Early Access di Dreams continua a sorprenderci con progetti amatoriali tanto raffinati da meritare la pubblicazione come videogiochi standalone, come lo splendido livello ispirato a Cyberpunk 2077 creato da ED-209b.

Pur essendo in sviluppo da diversi giorni, l'autore di questo minigioco ha voluto renderlo disponibile per tutti gli utenti di Dreams proprio in coincidenza dell'annuncio della data di lancio di Cyberpunk 2077 che ha visto protagonista Keanu Reeves sul palco della conferenza Microsoft dell'E3 2019.

Quanto al minigioco "Rogue State" ispirato al nuovo kolossal sci-fi di CD Projekt, l'utente di Dreams lo descrive come un action a scorrimento caratterizzato da brevi frangenti platform e da fasi stealth collegate all'abbattimento di androidi all'interno di un'ambientazione futuristica con scenario urbano cyberpunk. Chi desidera affrontare questo livello e sta partecipando alla fase in accesso anticipato di Dreams (o intende farlo in un prossimo futuro) può accedere a questa creazione custom digitanto "Rogue State" attraverso il modulo di ricerca dei livelli pubblicati nel Sogniverso digitale. In calce all'articolo trovate una video dimostrazione confezionata dallo stesso ED-209b e pubblicata sulle pagine del suo profilo Twitter ufficiale.

La fase Early Access di Dreams, in ogni caso, non durerà ancora a lungo, come hanno promesso di recente gli sviluppatori di Media Molecule affermando di voler lanciare al più presto la versione definitiva del loro apprezzato sandbox per PlayStation 4.