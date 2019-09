Keanu Reeves si unisce alla parata di star in visita presso Kojima Productions: le foto

Quante personalità abbiamo visto passare per gli studi di Kojima Productions? Norman Reedus, Conan O'Brien, Jordan Vogt-Roberts, oltre ad addetti ai lavori come Jade Raymond e Shuhei Yoshida. Ormai non si contano più: a Hideo Kojima piace davvero tanto fare un pausa di tanto in tanto accogliendo nei suoi uffici dei personaggi famosi.

L'ultimo ad aver incontrato il designer giapponese è uno di quelli davvero importanti: stiamo parlando di Keanu Reeves, che ultimamente ha visto dilagare la sua popolarità anche nel mondo di videogiochi grazie alla partecipazione a Cyberpunk 2077, gioco di CD Projekt RED nel quale interpreterà Johnny Silverhand, uno dei personaggi più importanti - o meglio, il suo fantasma digitale. La sua apparizione all'E3 2019 durante la presentazione del nuovo trailer, con data d'uscita annessa, di Cyberpunk 2077 è già entrata nella storia del nostro medium preferito.

Con credenziali del genere, il buon Hideo Kojima non ha potuto esimersi dall'invitare a casa sua anche Reeves. E, ovviamente, non s'è neppure lasciato sfuggire l'occasione di immortalare l'incontro in una serie di fotografie, che potete ammirare in calce a questa notizia. Quanto sono belli assieme in una scala che va da uno a "breathtaking"?

Ne approfittiamo per ricordarvi che Death Stranding, gioco che neppure Kojima sembra aver ben compreso, uscirà in esclusiva su PlayStation 4 il prossimo 8 novembre. Per vedere Keanu Reeves in azione in Cyberpunk 2077 dovremo invece attendere il 16 aprile 2020.