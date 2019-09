Keanu Reeves e V: le romance di Cyberpunk 2077 coinvolgeranno anche Johnny Silverhand?

Discutendo delle romance di Cyberpunk 2077, Max Pears ha spiegato, in qualità di Level Designer di CD Projekt RED, se il nostro alter-ego avrà o meno l'opportunità di instaurare una relazione amorosa con Johnny Silverhand, lo sfuggente personaggio interpretato dall'attore hollywoodiano Keanu Reeves.

Nel corso di un'intervista concessa ai colleghi di VideoGamesChronicle, Pears ha voluto affrontare il delicato argomento della romance tra V e Johnny per precisare che "Keanu svolge un ruolo cruciale nel gioco, ma per quanto riguarda le opzioni di romance che avrete a disposizione nel corso dell'avventura, non credo che sarete in grado di fare una cosa simile".

Il nostro intrepido alter-ego, in effetti, avrebbe non poche difficoltà nell'instaurare una relazione amorosa con un personaggio che, come Johnny Silverhand, sarà rappresentato all'interno dell'universo sci-fi di Cyberpunk 2077 nella forma di un "fantasma cibernetico" innestato nel chip mnemonico di V. Da questo punto di vista, quindi, il legame tra il nostro eroe e l'essere virtuale che si manifesterà come un ologramma con le fattezze di Keanu Reeves sarà comunque molto stretto, a prescindere dalla possibilità o meno di trasformare questa relazione in un vero e proprio rapporto.

A ogni modo, per chiudere definitivamente le porte alla romance con Johnny Silverhand dovremo attendere fino al 16 aprile del 2020 e immergerci, dopo anni di speculazioni e rumor, nelle atmosfere sci-fi di Cyberpunk 2077 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia.