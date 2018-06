Keep Talking and Nobody Explodes arriva in estate su PS4, Xbox One e Switch

Steel Crate Games ha annunciato che Keep Talking and Nobody Explodes arriverà nel corso dell'estate anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo. Il gioco sarà dunque fruibile su console anche senza l'ausilio dei visori VR.

Keep Talking and Nobody Explodes ha fatto il suo debutto su PC e PlayStation 4 nel 2016, presentandosi come uno dei giochi più originali pensati per la realtà virtuale. Che si decidesse di indossare un visore HTC Vive o PlayStation VR, i giocatori si ritrovavano a tu per tu con uno strano marchingegno esplosivo da disinnescare, contando sulle indicazioni e l'aiuto di un altro utente in nostro soccorso.

Come annunciato da Steel Crate Games, presto Keep Talking and Nobody Explodes sarà fruibile anche senza visori VR su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, grazie a una nuova edizione del gioco attesa durante l'estate. Per saperne di più sulla finestra di lancio precisa non rimane che attendere ulteriori dettagli dallo sviluppatore.