Keighley: il multiplayer di Death Stranding non è stato ancora compreso appieno

Death Stranding, il nuovo ambizioso e misterioso progetto sui cui Hideo Kojima continua a lavorare senza sosta nei suoi studi, è tornato a mostrarsi in grande stile in chiusura dell'Opening Night Live tenuto da Geoff Keighley in occasione della GamesCom 2019 di Colonia.

Proprio il conduttore canadese, ormai stimato e apprezzato dalla community dei videogiocatori per il suo impegno profuso nell'elevare ed esaltare il nostro medium, ha parlato delle componenti multiplayer online presenti in Death Stranding, a cui abbiamo potuto dare un primissimo sguardo durante il recente video gameplay mostrato da Kojima. Parlando ai microfoni di IGN.com, Keighley ha dichiarato che, secondo il suo parere, i giocatori non hanno ancora avuto modo di comprendere appieno le potenzialità dell'online del nuovo action game di Kojima Productions:

"Quello che sta facendo con gli aspetti online, penso che le persone non siano del tutto pronte per quello che sta realizzando. E se ricordate, anche durante l'Opening Night Live abbiamo parlato molto di come tutti, sapete, possono fare pipì sul fungo e questo poi diventerà più grande. Voglio dire, è sciocco e divertente, ma devi prendere quel concetto e pensare a come questo si applica a tutto ciò che fai nel gioco, con questo tipo di mondo connesso e questo legame fra i giocatori... Le persone dicono "Oh, questo è Kojima, è così sciocco e pazzo". Ma pensate a come questo si applica a tutto ciò che stai facendo in Death Stranding...



E ancora, penso che ciò che sta costruendo non sia un semplice gioco single player, con queste sorte di componenti online. Penso che col tempo ne discuterà più approfonditamente. Ma sono davvero entusiasta all'idea che le persone si rendano conto di cosa c'è nel gioco. E ancora, non lo capisco nemmeno io completamente, perché c'è così tanto da fare. Ma, sai, sta operando a un livello così diverso dagli altri, con questa storia del bambino e tutte le altre follie..."

Insomma, sembra che ci sia ancora molto da scoprire in Death Stranding, ma abbiamo potuto schiarirci le idee riguardo al concept generale del gioco grazie al nuovo trailer "Briefing" mostrato da Kojima a porte chiuse, e che vi abbiamo raccontato nella nostra nuova Anteprima dedicata a Death Stranding. Ricordiamo che l'esclusiva PlayStation 4 sarà pubblicata il prossimo 8 novembre 2019.