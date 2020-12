Keiichiro Toyama, il papà di Silent Hill e Gravity Rush lascia Sony e fonda un suo studio

Keiichiro Toyama, autore di Silent Hill e delle serie Siren e Gravity Rush, ha lasciato Sony Japan per fondare un nuovo studio indipendente denominato Bokeh Game Studio.

Nel corso di una lunga intervista pubblicata su Famitsu, Toyama fa sapere di aver fondato lo studio ad agosto ma solo ora la notizia è stata resa pubblica: "fortunatamente ho avuto la possibilità di pubblicare tanti giochi ma l'industria dei videogiochi sta cambiando e adesso è giunto il momento di un nuovo capitolo della mia vita, con nuove ambizioni e verso nuovi orizzonti. Per questo ho deciso di diventare indipendente."

Il neonato studio è già a lavoro su un progetto misterioso, un action adventure in sviluppo per varie piattaforme, Toyama ha specificato che si tratterà di una nuova IP e questo sembra allontanare un suo possibili coinvolgimento nel tanto rumoreggiato progetto Silent Hill portato avanti da Sony Japan Studios e Konami, anche se non ci sono mai state conferme a riguardo.

L'ultimo lavoro di Keiichiro Toyama è stato Gravity Rush 2, in passato ha lavorato su molti altri titoli di successo come Gravity Rush, Siren, Silen Hill, International Track & Field e Snatcher.