Kellogg's presenta i cereali di Overwatch: i Lucio-Oh's saranno disponibili a dicembre!

Lo scorso anno il colosso Kellogg's aveva lanciato i cereali di Super Mario Odyssey, quest'anno l'azienda si appresta invece a creare i cereali di Overwatch: le scatole di Lucio-Oh's raggiungeranno gli scaffali durante il mese di dicembre.

I Lucio-Oh's sono prodotti con cereali al sapore di vaniglia, all'interno della confezione è presente un codice che garantirà l'accesso ad un forziere con tre level-up. Il sito The Junk Food Aisle ha pubblicato anche un'immagine della confezione, che sembra però non essere definitiva e quindi soggetta a modifiche.

Al momento Blizzard e Kellogg's non hanno commentato la notizia e non è chiaro se i cereali saranno distribuiti a livello globale oppure solamente negli Stati Uniti, restiamo in attesa di chiarimenti. Continuando a parlare di Overwatch, sapevate che oggi partirà l'evento Halloween da Brivido?