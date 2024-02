Kemuri: dal gameplay alle fonti d'ispirazione, nuovi dettagli sul gioco di Ikumi Nakamura

Annunciato nel corso della serata dei The Game Awards 2023, Kemuri ha subito attirato l'attenzione degli appassionati di videogiochi. A distanza di qualche settimana dal reveal, il titolo in lavorazione presso lo studio di Ikumi Nakamura è tornato a mostrarsi in un interessante diario di sviluppo.

Sebbene le immagini mostrate nel corso del video non permettano di farsi un'idea precisa del gioco, tra una scena e l'altra possiamo scoprire numerosi dettagli su questo promettente titolo. Nelle fasi finali del filmato possiamo anche vedere qualche brevissima sequenza di gameplay, che sottolineano come questo action 3D si basi molto sul sistema di movimento e sulla verticalità, visto che i vari personaggi sono dotati di abilità uniche con le quali muoversi all'interno di quelle che dovrebbero essere open map.

Per quello che riguarda la trama, i giocatori vestiranno i panni di cacciatori di Yokai, pericolosi demoni che andranno ricercati attraverso una particolare meccanica che consente ai protagonisti di aprire una finestra sul mondo Yokai. Passando invece alla struttura di gioco, sembrerebbe proprio che Kemuri sia una sorta di Monster Hunter, visto che da soli o in compagnia di altri giocatori potremo andare a caccia di demoni, tra i quali vi saranno anche boss, e poi ottenere poteri inediti e modifiche estetiche dopo averli eliminati.

Gli sviluppatori hanno anche dichiarato che fra le principali fonti d'ispirazione di Kemuri vi sono Okami e i vecchi giochi per PlayStation 1 e Dreamcast.