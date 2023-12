Kemuri: Ikumi Nakamura presenta il nuovo action adventure ai Game Awards

Nel corso dei Game Awards 2023 che hanno fatto da sfondo all'annuncio dell'espansione gratuita di God of War Ragnarok, Ikumi Nakamura ha presentato ufficialmente l'action adventure Kemuri per PC e console.

Il primo progetto indipendente di Ikumi Nakamura dato alla luce in collaborazione con gli sviluppatori della nuova software house di Tokyo ci proietta in un "regno dove l'imprevedibile incontra lo straordinario, una giungla urbana dove misteriose creature, gli Yokai, si nascondono tra la popolazione. Diventa un Cacciatore di Yokai e utilizza i tuoi poteri per svelare i misteri della città e riportare l'equilibrio nel mondo".

L'esperienza interattiva promessaci da Kemuri potrà essere fruita sia in singleplayer che in cooperativa online, consentendo così agli appassionati di action adventure di "dare la caccia agli Yokai con stile, raccogliere i loro poteri e affrontare sfide ancora più grandi".

Il reveal trailer di Kemuri non fornisce ulteriori indicazioni sulla finestra di lancio del nuovo progetto di Ikumi Nakamura e non offre chiarimenti sulle tempistiche di commercializzazione. Nel frattempo, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per ammirare il nuovo video gameplay di Hellblade 2 Senua's Saga.