Ken Kutaragi, l'inventore di PlayStation, ha cominciato una nuova carriera... gratis!

Settant'anni e non sentirli. Ken Kutaragi, al quale dobbiamo l'invenzione della prima PlayStation, è diventato il nuovo Chief Executive Officer di Ascent Robotics Inc., una start-up di Tokyo impegnata nello sviluppo di Intelligenze Artificiali. E sapete qual è la cosa più bella? Non percepisce alcuno stipendio.

L'obiettivo di Kutaragi è quello di creare robot economici in grado di muoversi in tutta sicurezza tra gli umani collaborando con loro nelle fabbriche e nei centri logistici. Il primo prototipo dovrebbe vedere la luce entro un anno. Kutaragi offre i suoi servizi in maniera del tutto gratuita per risparmiare del capitale prezioso da reinvestire nello sviluppo.

"La pandemia COVID-19 ha riportato in auge le discussioni sull'impiego dei robot nel lavoro di tutti i giorni. È particolarmente chiaro adesso che se vogliamo tornare ad una nuova normalità, abbiamo bisogno di un maggior numero di robot nelle nostre vite", ha dichiarato Kutaragi nella prima intervista rilasciata da agosto, mese in cui ha preso il timone di Ascent Robotics Inc..

Ascent Robotics Inc. sta collaborando con Kawasaki Heavy Industries Ltd. per la creazione di un braccio robotico in grado di individuare e recuperare un pezzo specifico in mezzo a tanti altri, con l'ausilio di una sola videocamera. Assieme ad un produttore di auto giapponese non meglio specificato sta inoltre sviluppando un sistema di guida autonomo, basato su un gruppo di sensori della Lexus e complessi algoritmi che prendono in considerazione degli scenari limite. "Se l'obiettivo è quello di combinare robotica e mobilità, hai bisogno di qualcuno che comprende quelle tecnologie. Stiamo pensando in maniera globale, non limitiamo il nostro sguardo al Giappone".

Nella sua lunga carriera, cominciata in Sony negli anni '70, Kutaragi ha dimostrato di avere una particolare propensione alla risoluzione di problemi apparentemente complessi. Ha messo il suo zampino su alcuni dei progetti di maggior successo del colosso giapponese, dai display a cristalli liquidi alle fotocamere digitali. Negli anni '90 ha rivoluzionato l'industria dell'intrattenimento con PlayStation, mentre sul finire del secolo scorso ha avuto l'intuizione di includere un lettore DVD in PS2, accelerando l'adozione del nuovo supporto ottico. Lo scorso dicembre Ken Kutaragi ha celebrato i 25 anni di PlayStation descrivendola come "la più grande piattaforma di gioco del mondo".