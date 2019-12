Ken Kutaragi, il papà di PlayStation, ringrazia i fan per i 25 anni di successi

A quanto pare Sony non ha ancora terminato le celebrazioni per il 25° anniversario di PlayStation: oggi 10 dicembre ha deciso di fare un altro regalo ai suoi fan di lunga data pubblicando un video messaggio di ringraziamento di Ken Kutaragi, attuale presidente onorario di Sony e uno dei principali ideatori della prima console di Sony.

"Il nome PlayStation racchiude tutti i nostri sogni e speranze. Parlo dei nostri sogni e delle nostre speranze di creare la più grande piattaforma di gioco del mondo", ha dichiarato Papà PlayStation. "Mi rivolgo ai creatori e ai produttori che hanno portato alla vita innumerevoli titoli ricolmi di meraviglia, ai giornalisti che hanno fatto conoscere questi lavori ai fan, e soprattutto a coloro che hanno avidamente giocato a tutti questi titoli con amore... voglio dirvi grazie dal profondo del mio cuore".

Da quando è stata lanciata la prima PlayStation, il mondo videoludico ha compiuto dei passi in avanti considerevoli, come lo stesso Kutaragi ha fatto notare: "Venticinque anni fa, i videogiochi venivano considerati un passatempo per bambini. All'epoca, espandere questo mondo per includere anche adulti e donne era uno dei miei più grandi sogni. Oggigiorno, quando parlo di PlayStation, le persone mi raccontano con gioia delle loro esperienze con la console. Come padre di PlayStation, questo mi rende incredibilmente orgoglioso. Abbiamo davvero costruito PlayStation assieme a tutti voi, e non c'è niente che desidero di più di vedere come ciò plasmerà il futuro dell'intrattenimento". La storia di PlayStation continuerà in futuro con il lancio di PS5, previsto nel corso delle festività del 2020.