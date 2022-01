Ken Levine è visto come un pessimo capo: che fine ha fatto il gioco del papà di Bioshock?

Era il 19 febbraio 2014 quando Ken Levine ha annunciato la chiusura di Irrational Games, a 17 anni dalla fondazione: il creativo e i suoi sviluppatori stavano ultimando i lavori sul secondo e ultimo DLC di Bioshock Infinite, gioco acclamato dalla critica (e frutto di uno sviluppo travagliato) che avevano dato alle stampe l'anno precedente.

Dopo la chiusura definitiva dello studio e la pubblicazione di Burial at the Sea Episodio 2, Levine fondò Ghost Story Games, una nuova realtà di Westwood, in Massacchussets, con l'obiettivo di lavorare su un progetto più piccolo finanziato da Take Two. Dopo otto anni, tuttavia, questo gioco non ha ancora visto la luce. Che fine ha fatto?

Alla faccenda si è interessato Jason Schreier, che nel suo ultimo report per Bloomberg ha dipinto un ritratto di Ken Levine e del suo operato tutt'altro che idilliaco. "Ken Levine è spesso descritto come un genio - il creatore di Bioshock - ma molti di coloro che hanno lavorato con lui lo descrivono come un capo difficile da approcciare e incapace di comunicare la sua visione. Il suo processo creativo, che spesso porta alla perdita di mesi di lavoro, ha causato conflitti ed esaurimento tra i suoi sviluppatori", spiega Schreier. Secondo le testimonianze raccolte dal giornalista, i suoi metodi di gestione hanno danneggiato molte persone, a tal punto che la metà dei membri fondatori di Ghost Story Games hanno abbandonato. Levine viene descritto sia dagli attuali dipedenti, sia dagli ex, come un capo che tende ad alienare e intimidire i dipendenti che lo sfidano o non soddisfano le sue aspettative. Molti degli intervistati hanno chiesto di rimanere anonimi, poiché temono ripercussioni nei loro confronti.

Nel corso di tutti questi anni, il gioco è andato incontro a molteplici reboot e ancora oggi risulta essere privo di un nome e di una data d'uscita. Nonostante il suo obiettivo dichiarato fosse quello di realizzare un gioco più piccolo, secondo alcuni ex dipendenti Levine invece cercando di realizzare un progetto ambizioso come Bioshock ma con una frazione dello staff che aveva a disposizione in Irrational Games.