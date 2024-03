Ken Levine dopo Judas: 'Non mi ritiro, ridurrò i tempi di sviluppo del prossimo gioco'

Nell'intervista di Ken Levine a ruota libera su Judas, il boss di Ghost Story Games e papà di BioShock ha riflettuto sul suo futuro professionale e sulla necessità di ridurre i tempi di sviluppo.

Ai microfoni di IGN.com, il creatore dell'iconico universo di Rapture e Columbia parte proprio dal successo raggiunto con la serie di BioShock per volgere lo sguardo al futuro e riferire che "non ho la benché minima intenzione di ritirarmi. Quindi sì, credo proprio che continuerò a lungo a sviluppare videogiochi, almeno fino a quando la gente riterrà opportuno darmi dei soldi per il lavoro che svolgo. Magari un giorno cambierò idea ma vedete, sviluppare videogiochi è una parte davvero centrale della mia vita. Al di fuori della famiglia, di mia moglie, del mio cane e dei miei amici, è nel processo creativo di un videogioco che trovo davvero un posto nel mondo, è il miglior sistema che conosco per esprimere ciò che sono e cosa ho in mente".

Giunto a 57 anni, Levine ammette però che le fatiche e i sacrifici derivanti dal suo lavoro iniziano a farsi sentire, anche se ritiene di avere 'una ricetta' per risolvere questo problema: "È essenziale recarsi a lavoro e circondarsi di persone creative che siano in grado di ispirarti, sorprenderti e stupirti sempre. E poi, non lasciare mai che la paura ti guidi, devi fare sempre in modo di trovarti a fare solo la cosa che ritieni più giusta. È vero, la strada che abbiamo deciso di imboccare per dare forma a Judas è stata molto lunga e non è ancora finita, ma insieme al team di Ghost Story Games crediamo di aver trovato un sistema che ci consentirà di ridurre sensibilmente il tempo di sviluppo del nostro prossimo gioco".

Nel caso ve lo foste perso, qui trovate l'ultimo video di Judas che svela i segreti del gameplay della nuova avventura sci-fi di Ken Levine in sviluppo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Su 10€ PlayStation Store Gift Card per PlayStation Plus Essent è uno dei più venduti di oggi.