Ken Levine e la next-gen: il papà di BioShock assume talenti per il suo prossimo titolo

Il sito di Ghost Story Games, la casa di sviluppo fondata da Ken Levine e da buona parte degli autori orfani della chiusura di Irrational Games, si aggiorna per segnalare la ricerca di nuovi talenti con cui ampliare il proprio organico in vista della realizzazione di un ambizioso videogioco per sistemi next-gen.

Le figure professionali ricercate dalla software house statunitense fondata e diretta dal papà della saga di BioShock sono diverse e spaziano dagli autori con una comprovata esperienza nel settore ai programmatori specializzati nella creazione di universi videoludici tanto modulari da risultare "in stile LEGO".

Gli annunci di lavoro pubblicati dalla casa di sviluppo del Massachussets offrono anche degli importanti indizi sul genere di riferimento di questo nuovo progetto, suggerendo come possa rientrare nell'alveo delle "avventure narrative simulative e immersive". Dietro alla generica definizione della tipologia di videogioco in sviluppo presso Ghost Story Games potrebbe celarsi un titolo simile a Deus Ex, Prey, System Shock o allo stesso BioShock, specie considerando l'esperienza maturata da Ken Levine e dai suoi fedeli collaboratori.

In una delle rare interviste concesse in questi anni da Ken Levine, il celebre autore ha spiegato che per dare forma al suo prossimo progetto trarrà ispirazione da alcuni dei suoi videogiochi preferiti, ovvero Fallout, Dying Light, La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor, Civilization e Dark Souls. E voi, quali speranze nutrite per questo titolo? Vorreste che sia il successore spirituale di BioShock o sperate che Ken Levine abbracci nuovi generi per sorprenderci con un'esperienza narrativa, artistica e ludica differente da quella che abbiamo imparato a conoscere facendo la spola tra Rapture e Columbia?