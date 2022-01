Ken Levine non lavora a BioShock 4: le ultime sul gioco nextgen del papà della serie

L'ultima intervista concessa ai curatori del podcast di Arcade Attack offre al papà di BioShock, Ken Levine, l'opportunità di confermare il suo mancato coinvolgimento nel progetto dei BioShock 4. Per l'occasione, il boss di Ghost Story Games offre anche dei piccoli indizi sul suo prossimo videogioco.

Il fondatore e massimo rappresentante del team di Irrational Games rinominato in Ghost Story nel 2017 parte proprio dalle anticipazioni sul gioco al quale sta lavorando per sottolineare come "osservando per la prima volta il progetto, le persone rimarranno sorprese ma, allo stesso tempo, assisteranno a un qualcosa di non così inaspettato. Comunque sì, sarà un progetto davvero interessante e non vedo l'ora di mostrarlo alla gente".

Sempre in merito allle aspettative nutrite dai fan di BioShock per il prossimo gioco di Ken Levine, il designer e scrittore degli universi interattivi di Rapture e Columbia aggiunge che "io e il mio team non vogliamo seguire il percorso intrapreso da chi decide di svelare troppo presto i propri videogiochi, è uno sbaglio che commette chi pensa già alle date di lancio o è in cerca di visibilità. Non vogliamo che le persone guardino al nostro titolo e si facciano delle impressioni sbagliate per colpa di un'attesa e un clamore che risulterebbero non autentici. Per questo, preferiamo annunciare il nostro gioco quando saremo il più possibile vicini alla finestra di lancio".

Tornando alle sue precisazioni sul mancato coinvolgimento nel progetto del prossimo capitolo di BioShock in sviluppo presso Cloud Chamber, Levine rimarca i concetti già espressi nei mesi scorsi e sottolinea che "non sto contribuendo in nessun modo allo sviluppo del futuro BioShock. D'altronde, sono una persona che non ama le mezze misure, quindi non c'è alcun genere di coinvolgimento in quel progetto. Ma auguro il meglio a chi lo sta sviluppando. Quanto ne so del nuovo BioShock? Come chiunque altro, essenzialmente, e come tutti mi metterò a giocarlo solo quando sarà arrivato nei negozi".