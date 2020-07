Ken Levine, il papà di BioShock parla del suo prossimo gioco: 'ci sono molte cose strane'

Un nuovo gioco di BioShock è in sviluppo presso lo studio Cloud Chamber, ad annunciarlo è stato il publisher Take-Two alla fine del 2019, confermando al tempo stesso che Ken Levine, storico autore della serie, non è coinvolto nel progetto.

Levine, infatti, è al lavoro su un altro gioco ancor più sperimentale, in sviluppo da anni ma ancora avvolto da una patina di mistero. Tuttavia, il designer ha condiviso qualche nuova informazione - atta a stuzzicare i fan - parlando in streaming all'evento GameLab 2020. "Non posso davvero parlare del nuovo gioco, ma ci sono davvero molte cose strane". "Se non hai persone che dicono che sembra un po' folle, non sei andato abbastanza vicino al limite".

Questo "limite" a volte si deve oltrepassare. "Devi andare in ufficio e dire alla gente le cose e ti guarderanno come se fossi pazzo. Poi in qualche modo ritratti, portandolo a qualcosa che puoi effettivamente realizzare." Il nuovo gioco di Levine è in sviluppo presso Ghost Story Games. Lo sviluppatore ha dichiarato di essere fortunato a trovarsi in una posizione in cui Take-Two non lo costringe a lavorare con una schedule pressante per rispettare l'uscita.

"Fortunatamente, ora sono in una posizione in cui le scadenze che ho dovuto affrontare quando ero più giovane sono diverse. Ho preso un po' di fiducia con Take-Two e mi danno più di libertà". Tuttavia, il designer ha affermato che si preoccupa ancora di date, scadenze e problemi di bilancio; questioni importanti perché possono aiutare una squadra ad affinare un percorso particolare. "Mi preoccupo delle date e mi preoccupo dei tempi, perché credo sia importante. Se ottieni una quantità infinita di tempo, infinite quantità di tempo e denaro, penso che possa essere un vero problema per un creativo regista perché crea una sorta di paralisi."

Levine, inoltre, come presidente di Ghost Story Games è responsabile di ogni aspetto della sua azienda. "Se non è eccezionale, non ne vale la pena", sottolinea sul palco virtuale dell'evento. "Puoi risparmiare un sacco di soldi facendo cose non grandiose, ma non risparmierai molti soldi. Perderai molti soldi." Insomma, dalle parole di Levine si capisce che lo sviluppatore, insieme a tutta la software house, sta puntando tutto quello che hanno sul loro prossimo gioco. Riuscirà a sorprendere gli appassionati come ha fatto la sua precedente saga? Lo vedremo.