Kena Bridge of Spirit: protagonista, gameplay e vantaggi di PS5, ecco tutte le novità

Come promesso qualche giorno fa, i colleghi di GameInformer hanno pubblicato uno speciale su Kena Bridge of Spirit che permette di dare un primo sguardo alle caratteristiche dell'avventura che farà il suo esordio su PS5, PS4 e PC.

La lunga intervista concessa dagli sviluppatori di Ember Lab consente infatti di approfondire alcuni aspetti di Kena Bridge of Spirit, compresi i vantaggi di cui il gioco potrà godere su PlayStation 5. Innanzi tutto lo studio ha ufficializzato che Kena, lo spirito guardiano protagonista del gioco, avrà una voce propria e sarà doppiata dalla cantante che ha partecipato anche alla colonna sonora del gioco. Come si è visto nel trailer di lancio, è stata poi confermata la presenza dei Rot, piccoli animaletti che saranno centrali per il gameplay e per la storia. Questi particolari esseri sono infatti responsabili della decomposizione delle cose e il fatto che siano stati dispersi è uno dei motivi per cui la "corruzione" è dilagata nell'intera regione. I Rot aiuteranno Kena durante l'avventura e saranno indispensabili per risolvere alcuni spinose situazioni.

Parlando della versione per PlayStation 5 il team ha sottolineato la rapidità con la quale sarà possibile accedere al gioco: stando a quanto dichiarato, dalla homepage alle fasi di gameplay passeranno appena 2 secondi. Sulla nuova console di Sony sarà inoltre possibile visualizzare migliaia di elementi a schermo, compresi centinaia di Rot contemporaneamente. Infine, l'avventura fantasy di Ember Lab potrà contare sulle nuove feature del DualSense tra cui il supporto al feedback aptico. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Kena Bridge of Spirits non ha ancora una data di uscita ufficiale e uscirà su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC via Epic Games Store.