Kena Bridge of Spirits: 8 minuti di gameplay in 4K/60fps per il gioco di Ember Lab

Kena Bridge of Spirits è indubbiamente uno dei progetti più interessanti in arrivo su PC e PlayStation durante il periodo estivo di quest'anno. In attesa che il titolo venga finalmente pubblicato, Ember Lab ci concede un nuovo assaggio dell'affascinante avventura con un nuovo video di gameplay.

Il filmato in questione, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, è stato diffuso dallo YouTuber Cycu1, che a quanto pare ha ricevuto dagli stessi sviluppatori la sequenza da pubblicare sul suo canale. Il video è stato catturato su PC in 4K/60fps e ci permette di ammirare le fasi esplorative di cui saremo protagonisti in Kena Bridge of Spirits, ma vengono mostrati anche dei puzzle ambientali (gli autori hanno dichiarato di essersi ispirati anche a The Legend of Zelda) e dei teneri momenti di interazione con i Rot, le piccole creature che popolano il mondo di gioco realizzato da Ember Lab. La software house ha promesso di mostrare a breve un secondo filmato di gameplay, e non appena verrà diffuso torneremo ad aggiornare la notizia aggiungendo il materiale inedito.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Kena Bridge of Spirits sarà pubblicato il 24 agosto 2021 su PC, PlayStation 5 e PlayStation 4. Per ulteriori approfondimenti sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Kena Bridge of Spirits.