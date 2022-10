Kena Bridge of Spirits si aggiorna dopo l'Anniversario: disponibile la Patch 2.03

Lo scorso 27 settembre Kena: Bridge of Spirits ha festeggiato il suo primo compleanno arrivando su Steam e arricchendosi, anche su PS4 e PlayStation 5, con l'Update dell'Anniversario, che ha aggiunto il New Game Plus, le Prove dello Spirito Guida, nuovi abiti e cristalli, e altro ancora. In queste ore, invece, ha ricevuto la nuova Patch 2.03.

La Patch 2.03 di Kena Bridge of Spirits ha una funzione molto semplice: risolvere i problemi involontariamente introdotti con il corposo Anniversary Update. Ecco tutti gli interventi operati dai ragazzi di Ember Lab:

Risolti i problemi di performance che si verificavano dopo la ripresa di un'Attività su PS5;

Risolto un glitch che permetteva di collezionare più di 100 Rot in modalità New Game+;

Risolto un bug che impediva di completare l'obiettivo "Cleansing Strike" in una delle nuove Prove dello Spirito Guida ("Shrine Guardian Combat Reflection");

Risolti alcuni crash;

Migliorate le animazioni degli outfit di Kena;

Risolto un problema che permetteva al Woodnight di attaccare durante l'animazione di spawn;

La pubblicazione del corposo Anniversary Update ha evidentemente scombussolato il codice del gioco facendo sorgere problemi che prima non c'erano, ma per fortuna gli sviluppatori sono intervenuti prontamente. Il titolo, ricordiamo, è disponibile all'acquisto su PlayStation 5, PS4 e PC via Epic Games Store e su Steam. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Kena: Bridge of Spirits.