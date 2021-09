Kena Bridge of Spirits si aggiorna su PC, P54 e PS4: le note della patch 1.06

A pochi giorni dal lancio avvenuto lo scorso 21 settembre, Kena Bridge of Spirits si è aggiornato ricevendo la patch 1.06 su PlayStation 4, PS5 e PC. Scopriamo assieme tutte le novità.

Il nuovo aggiornamento di Kena Bridge of Spirits mira a risolvere una serie di problematiche grafiche, tecniche e ludiche segnalate dai videogiocatori in questi primi giorni trascorsi nella Foresta corrotta. Tanto per cominciare, i ragazzi di Ember Lab hanno implementato un fix per il Karma perduto e hanno risolto i problemi di progressione nella Storehouse, in Ancient Well e nella Forge. In aggiunta, hanno corretto anche il bug del Forziere Maledetto, che rimaneva bloccato quando la protagonista moriva nell'esatto momento in sconfiggeva un nemico. Tutti i fix elencati finora si applicano anche ai salvataggi affetti precedenti.

Gli sviluppatori affermano inoltre di aver reso il Parry Counter più semplice da eseguire e di aver corretto il soft-lock in Ancient Well. Menzionati anche diversi fix per problemi come crash, collisioni imprecise e bug audio/visivi. Esclusivamente su PC, si segnala la possibilità di ri-mappare i pulsanti per il movimento della protagonista e la risoluzione dell'errore EOS SDK che impediva il lancio del gioco in talune circostante.

Questa patch arriva un paio di giorni dopo la pubblicazione dell'update 1.05 di Ken Bridge of Spirits, che pure aveva risolto un bel po' di problemi alla progressione. Se non avete ancora cominciato il gioco e siete curiosi di scoprire maggiori dettagli, allora dovete assolutamente leggere la nostra recensione di Kena Bridge of Spirits.