Kena Bridge of Spirits: al via su Amazon i preordini della Deluxe Edition

Su Amazon sono aperti i preordini dell'attesa esclusiva Sony Kena: Bridge of Spirits, in arrivo il 19 novembre per PlayStation 4 e PlayStation 5. La versione in preordine è la Deluxe Edition, con diversi contenuti digitali inclusi, vediamo assieme prezzo e contenuti.

La Deluxe Edition è preordinabile a 49,99 euro con la promozione "Prenotazione al prezzo minimo garantito", che ci permetterà di risparmiare in automatico, senza fare nulla, qualora il prezzo del gioco dovesse scendere dalla data dell'ordine a quello di spedizione.

Il gioco è aggiornabile gratuitamente dalla versione PlayStation 4 a quella Playstation 5 e all'interno della Deluxe Edition troveremo ovviamente il disco di gioco ed i seguenti contenuti digitali:

la colonna sonora digitale ufficiale

uno speciale bastone per Kena

la skin Golden Rot

Di seguito i link per preordinare Kena Bridge of Spirits:

Il gioco è un action adventure che punta sulla componente narrativa, combinando l'esplorazione con combattimenti mozzafiato e frenetici. Kena, una giovane guida spirituale, viaggia verso un villaggio abbandonato per cercare il santuario della montagna sacra cercando di svelare i segreti di questa comunità dimenticata, nascosta in una foresta rigogliosa, dove sono intrappolati gli spiriti erranti.

Se siete possessori di una console PlayStation 4 o PlayStation 5, potrebbe anche interessarvi che sono in preordine su Amazon con una super promozione, che prevede un buono di 20 euro gratuito da riscattare su PlayStation Store, sia Gran Turismo 7 (a questo link) che Horizon Forbidden West (a questo link).