Kena Bridge of Spirits, annunciata l'edizione fisica: prezzo e data di uscita

A breve distanza dalla pubblicazione del suggestivo trailer di lancio di Kena: Bridge of Spirits, il team di Ember Lab ha un annuncio decisamente speciale per il pubblico.

A fronte delle numerose richieste da parte della community, la software house ha infatti deciso di adoperarsi per rendere disponibile un'edizione retail dell'Action Adventure. Grazie ad una partnership con Maximum Games, dunque, Kena: Bridge of Spirits raggiungerà gli scaffali dei negozi entro le festività natalizie di quest'anno, in versione PlayStation 4 e PlayStation 5.



Nel corso del mese di novembre 2021, gli appassionati potranno dunque acquistare la Deluxe Edition di Kena: Bridge of Spirits in edizione fisica. Nello specifico, quest'ultima includerà la colonna sonora del gioco, oltre ad alcuni contenuti esclusivi, sia digitali sia fisici. In attesa di scoprire la precisa data di uscita della Deluxe Edition, Ember Lab e Maximum Games hanno già confermato che l'edizione sarà proposta a 49.99 dollari, con release attesa in tutto il mondo. I giocatori interessati possono procedere con il preorder sin da oggi, tramite lo store online ufficiale di Maximum Games.

"La nostra community è stata estremamente decisa nell'esprimere il proprio desiderio per un'edizione fisica sin dal primo momento in cui abbiamo annunciato il gioco. - ha dichiarato in merito Josh Grier, COO di Ember Lab - È un onore creare un titolo che le persone desiderano aggiungere alla propria collezione, e siamo entusiasti di collaborare con Maximum Games per renderlo possibile a così breve distanza dal lancio".