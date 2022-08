Kena Bridge of Spirits arriva su Steam! Data di lancio e contenuti dell'Anniversario

Kena: Bridge of Spirits, apprezzato gioco d'azione e avventura sviluppato da Ember Lab, sta per arrivare anche su Steam. Ad annunciarlo sono stati i suoi stessi creatori, che per l'occasione hanno anche presentato il corposo Anniversary Update indirizzato a tutte le versioni del titolo.

Kena: Bridge of Spirits è stato pubblicato originariamente il 21 settembre 2021 su PlayStation 4, PS5 e PC esclusivamente via Epic Games Store. Il 27 settembre 2022, in occasione del primo compleanno, tutte le versioni del gioco riceveranno l'Anniversary Update e Kena Bridge of Spirits debutterà finalmente anche su Steam, chiaramente con il grosso aggiornamento già incluso nel pacchetto.

L'Anniversary Update, nello specifico, include:

New Game+ : potrete iniziare una nuova partita dopo i titoli di coda partendo con tutte le abilità, i potenziamenti e i Rot già sbloccati, per poi affrontare nuovi combattimenti, sfide e nemici esclusivi.

: potrete iniziare una nuova partita dopo i titoli di coda partendo con tutte le abilità, i potenziamenti e i Rot già sbloccati, per poi affrontare nuovi combattimenti, sfide e nemici esclusivi. Prove dello Spirito guida : nelle Prove dello Spirito potrete affinare le vostre abilità e sbloccare ricompense. Le prove includono: Difese dalle ondate, Percorsi a ostacoli e la possibilità di riaffrontare i combattimenti contro i boss;

: nelle Prove dello Spirito potrete affinare le vostre abilità e sbloccare ricompense. Le prove includono: Difese dalle ondate, Percorsi a ostacoli e la possibilità di riaffrontare i combattimenti contro i boss; Abiti : nuovi abiti da far indossare a Kena dominando le Prove.

: nuovi abiti da far indossare a Kena dominando le Prove. Cristalli : i Cristalli possono essere equipaggiati per conferire diversi vantaggi e svantaggi e personalizzare lo stile di gioco;

: i Cristalli possono essere equipaggiati per conferire diversi vantaggi e svantaggi e personalizzare lo stile di gioco; Modalità foto migliorata: pose più divertenti, nuove configurazioni di illuminazione uniche e una funzione di telecamera mobile.

Nell'attesa, potete aggiungere Kena: Bridge of Spirits alla lista dei desideri di Steam (il preordine non è ancora attivo e il prezzo non è stato rivelato, ma probabilmente sarà in linea con i 39,99 euro richiesti su Epic Game Store) ed informarvi sul gioco leggendo la nostra recensione di Kena: Bridge of Spirits.